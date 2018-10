Alquiler vs compra del vestuario para la noche de egresados: los costos alcanzan los $15.000

La noche soñada para los estudiantes que se despiden del secundario será un verdadero golpe al bolsillo este año. Los costos de las importaciones de telas y la disparada del dólar obligaron a remarcar precios en vestidos, trajes y zapatos hasta un 100%. En la casa de alquileres la realidad fue otra y los nuevos valores no son tan elevados, pero se notan, con respecto al año anterior. Aseguran que para esta altura, en el mes que le da inicio a la temporada festiva, no hay tanta afluencia de clientes como sucedió años anteriores. Calzarse y vestirse con ropa nueva para esa noche, puede costar hasta $15.000 mientras que, si deciden alquilar por una noche "la pilcha" cuesta hasta $2.500.

Los nuevos valores no discriminan género, por eso tanto hombres como mujeres sentirán un sacudón en la billetera que, encima, corre con una desventaja esta temporada. Los altos intereses que están colocando las tarjetas de crédito nubló la posibilidad de comprar en varias cuotas. La mayoría de los locales no se aventuran a ofrecer el Ahora 12 y se frenan en 3 y 6 cuotas (a veces ofrecen sin interés con algunos bancos específicos). En el caso de los alquileres de vestidos y trajes las señas solicitadas no son tan significativas y permiten congelar el precio que, a esta altura, se está ofreciendo. Es que algunas casas, prometieron remarcar números la próxima semana; otras ya lo hicieron y sólo un local del microcentro mantiene los mismos valores desde hace dos años, en este rubro.

Sólo por una noche

En cuanto a las mujeres, existen dos propuestas: usar largos o cortos. La noche y la tendencia actual, llevan a las adolescentes a elegir por los largos que, naturalmente, son más caros. Alquilar un vestido por arriba o hasta la rodilla cuenta entre $400 y $900; unos $200 más que el año pasado, en algunas casas.

El largo tiene un precio superior que va de los $600 a los $1.800 de acuerdo al corte, la tela, la textura y los apliques y bordados que ofrecen los diseños. A ese precio se le suman los zapatos que también son solicitados por las jóvenes; salen hasta $500 por una noche. Lo que más están pidiendo, por ahora, las chicas son largos con doble pieza (pollera y top) que se encuentra entre los precios más caros. Si además la interesada necesita un sobre o cartera, muy importante para llevar sus cosas personales, el alquiler cuesta entre $150 y $300 según el estilo y los modelos.

En el caso de los hombres, un traje clásico para egresados cuesta unos $500 con camisa; uno de satén está sobre los $650 y uno satinado alcanza los $800 en una noche. Los zapatos van de los $150 a los $400.

Comprarlo y después guardarlo

La razón por la cual las casas de alquileres no quisieron elevar tanto los precios fue porque sabían que era la mejor manera de competirle a las ventas. Es que el costo de las telas se despegó de tal manera, por el dólar y la inflación, que adquirir un vestido o un traje resulta inalcanzable, para muchos.

Las mujeres deben recorrer cada local del centro sanjuanino para encontrar ofertas a esta altura; si las hallan seguramente superarán los $1000 por vestido, pero si buscan algo deslumbrante o de marca, estarán rosando los $10.000 en algunos casos. El promedio de valores por esta prenda de vestir está, lógicamente, en la mitad de esos dos números: $5.000.

A eso se le debe sumar el calzado que ha registrado aumentos de hasta un 100% en algunos locales, alcanzando un promedio de $2.500 a $3.000 para ellas. Las carteras de noche y los sobres que acompañan una buena prenda están entre $500 y $1.500 en locales menos costosos.

En el caso de los hombres, los números se ponen cada vez más calientes teniendo en cuenta que un traje para egresados cuesta entre $4.500 y $9.100 en negocios donde aún no actualizan valores. Las camisas, para esa ocasión, están entre $1.300 y $1.600, aproximadamente. El calzado masculino es otro de los productos que más subió y su promedio de compra está en $3.600.