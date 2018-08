Alquilan una vivienda y pagan, pero no les dan factura

/// Por Bárbara Ardanaz

Víctor Bazán, miembro de la Asociación local, aseguró que tras el relevamiento que se hizo en la provincia, "San Juan lidera el podio del país: el 94,2% de los inquilinos no recibe ningún tipo de factura a la hora de alquilar". Este dato es comparado a nivel nacional, donde el resultado arrojado fue de 84,3%.





En la mayoría de los casos, según destacó Bazán, los locatarios les solicitan los comprobantes de los pagos mensuales que efectúan, pero de parte de los locadores les dicen que lo pueden hacer, pero eso aumentaría el precio del alquiler.





El motivo que aducen los propietarios o los corredores inmobiliarios que utilizan este tipo de maniobra al recibir la queja de los inquilinos es, "que no pueden entregar una factura porque deben inscribirse en el monotributo y eso implica un gasto".





Desde la otra vereda, Cristina Luluaga, la vicepresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, aseguró en el programa Estudio 8 que "le consta que emiten facturas". En este sentido dijo que "puede que haya algún caso en el que un locatario no la requiera y no se le emite, pero si la pide, se la damos", resaltó.





Sea como sea, la pida o no en inquilino, es obligación de los dueños entregar una factura donde conste el monto que cobra por sus inmuebles. Lo contrario no es otra cosa que escaparle al pago de impuestos como Ingresos Brutos, IVA o Ganancias.





Según Luluaga, el procedimiento que se maneja es que los propietarios de los inmuebles les dan las facturas para que se las entreguen a los inquilinos o la inmobiliaria hace los comprobantes por cuenta y orden de esos dueños.





Para explicar por qué a veces no emiten facturas los propietarios, argumentó que "algunos no pueden por algún tema fiscal o no quieren", pero aseguró que "aquellos que no pueden facturar, saben que nosotros lo emitimos por ellos".





El informe publicado por la Asociación de Inquilinos de San Juan revela que los alquileres superaron ampliamente los sueldos de los trabajadores, una consecuencia nefasta de la inflación que incrementa los precios de los servicios y productos y que es dispar con el aumento de los salarios.





A nivel nacional, el promedio de la proporción del sueldo que va destinado al alquiler en julio de 2018 fue de 45%, mientras que a nivel provincial es de 46,2%, según los datos del relevamiento.





Por otro lado, el porcentaje local del salario que abarcó un alquiler en enero de este año fue de 41%, mientras que en julio de 2017, el 38% se reservó para el pago mensual del inmueble rentado.





A esto se le suma que los ajustes de los contratos en base a la inflación del país se hace cada 6 meses, sólo en casos excepcionales son en un año. Además, se renuevan los convenios cada 2 años e indefectiblemente los propietarios hacen un reajuste del valor de base del alquiler.