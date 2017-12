Algunos gobernadores se reúnen con Frigerio por el bono a jubilados y Uñac no asistirá

/// Por María Eugenia Vega

En medio del intento por lograr la aprobación de la Reforma Previsional, los gobernadores se reunirán con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, en el Salón Azul del Senado, antes de que comience la sesión en el Congreso. El motivo versa sobre el anuncio de un bono a jubilados que podría ser la compensación de la pérdida inicial que sufrirían los abuelos, en caso de darle luz verde al polémico proyecto. El ausente de la jornada será el mandatario sanjuanino quien confirmó que no viajará.





Este fin de semana, el gobernador había marcado su postura en cuanto a este tema declarando su defensa por "los que menos tienen". También había aclarado que en caso de no cambiarse algunos ítems que habían solicitado los gobernadores, los diputados del Frente Todos votarán en contra del proyecto. Si bien aclaró que no es partidario del "no, por el no mismo" explicó que –por su manera de ver las cosas- deben rever cuestiones de arriba hacia abajo y no al revés. En este punto se detuvo añadiendo que las jubilaciones de privilegio deben ser revisadas.