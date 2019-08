Algunos comercios remarcan el precio en la caja y no respetan el de la góndola ¿Qué hacer en ese caso?

La suba del dólar, la inflación que no tardó en llegar y el cierre de algunos comercios por algunas horas para "realizar un inventario" generó rápidamente la especulación empresaria que se vio reflejada en el cambio de precios en la caja.

Varios consumidores advirtieron la estrategia desleal de los comerciantes que no respetaron el precio de góndola y cobraron el 15% más a la hora de dar el ticket. "Fui a comprar las bolsas de plástico para entregar el pan y cuando pagué me dijeron que había que actualizar el precio", dijo un panadero a Canal 8 en referencia a la "viveza criolla" de no querer perder jamás.





Debido a la consulta de diferentes personas sobre si es legal o no realizar este tipo de maniobras, sanjuan8.com habló con Elías Álvarez de Defensa del Consumidor, quien advirtió que esto no se debe permitir. "Los comercios están obligados a cobrar el precio de la góndola" enfatizó el funcionario.





Álvarez ejemplificó y dijo que si alguien compra un paquete de fideos a $10 ya que así lo dice el precio que figura debajo del producto y cuando va a la caja le quieren cobrar $11, está mal. En ese caso recomendó hacer valer su derecho como consumidor y pagar lo que figura en la estantería y en caso de no lograr que el comerciante respete el precio, sugirió fotografiar el monto de góndola y el del ticket y realizar la denuncia correspondiente en Defensa del Consumidor-ubicado en el Centro Cívico-4º piso, núcleo 5-.