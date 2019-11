Algunas estaciones de servicio siguen manteniendo sus precios, aunque no saben hasta cuándo

Las petroleras empezaron a aplicar este jueves un incremento cercano al 5 % en el precio de las naftas. El aumento rige desde la medianoche y fue aplicado por las tres mayores empresas del mercado: YPF, Axion y Raizen, que comercializa la marca Shell. Aunque en San Juan algunas estaciones no retocaron sus precios al menos hasta las 9.15 de la mañana.





sanjuan8.com estuvo en una expendedora de combustibles y en dialogo con uno de sus representantes aclararon que todavía no subían los precios. "No hemos tocado el precio desde hace dos semanas y aún no sabemos si lo haremos", dijo un encargado de una estación que pertenece al Automóvil Club Argentino. El representante añadió que eso no significa que en las próximas horas se modifique ya que se rigen por el aumento de la ACA.









Las compañías vienen diciendo que tienen un retraso en torno al 20% con respecto a los "precios de mercado". Ese importe se determina en relación a la "paridad de exportación", es decir el importe que reciben las petroleras si exportan el barril de crudo, menos las retenciones, que está en torno a los US$ 52.