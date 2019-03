Alfredo Nardi y su trabajo en el ministerio de Gobierno

Abogado por elección y bloquista desde la cuna, Alfredo Nardi, director de Protección Civil de la provincia, es precandidato a concejal en la lista del frente Todos, que lleva a Emilio Baistrocchi como precandidato a intendente de la Capital.





Nardi y Baistrocchi comenzaron a trabajar juntos hace casi 4 años, cuando éste fue nombrado Ministro de Gobierno y lo convocó para el cargo que hoy ocupa. "Emilio me llamó porque necesitaba cambiar la imagen de Protección Civil, y no sólo lo logramos en la percepción de la gente, sino que trascendió la provincia: vamos a contar con un área de emergencia que actuará a nivel regional ya que desde Nación me comunicaron que pondrán en San Juan la Sede Regional Cuyo de Protección Civil de Nación. Esto significa que si algo pasa en Mendoza, San Luis, La Rioja o San Juan, será en la provincia desde donde se organice todo y desde donde salgan los recursos", contó Nardi.





Pero llegar a este punto de excelencia reconocida a nivel nacional no fue fácil. Cuando Nardi llegó a la dirección "no había ni expedientes, teníamos una movilidad y 6 empleados. Le cambiamos el nombre porque necesitábamos darle una imagen diferente a la que tenía la dirección cuando era Defensa Civil y la gente creía que era algo que no servía porque no se movía", contó.





Para Nardi el plan salió mejor de lo esperado: de 6 empleados pasaron a los actuales 30, sumaron 7 movilidades y 6 oficinas en distintos departamentos a las que les transfirieron 1,5 millones de pesos a cada una para la compra de movilidades. Fortalecieron la Cruz Roja y el Club Andino Mercedario con una transferencia de $600.000 para equipos de rescate en alta montaña. Adquirieron una camioneta especial para comunicaciones que les permite hablar con el helicóptero de rescate en forma directa en cualquier parte de la provincia.





Se compraron drones y equipos especiales de cámaras con mangueras de 12 metros para buscar entre los escombros. Y la Red de Comunicaciones de la provincia pasó a depender de Protección Civil.





Se realizaron las inversiones necesarias "que no se hicieron nunca en el área", para poder mejorar la respuesta ante eventos. Y cuando Nardi deje esa dirección, dejará manual de operaciones, protocolos listos, el primer plan de respuesta sísmica en la provincia. El próximo director tendrá un organigrama de lo que hace cada uno en esa área.





"Y todo esto porque Emilio es un gran planificador. Es un tipazo pero así también te exige. Emilio es una persona que te hace crecer, no tiene problema en que te desarrolles, yo jamás tuve problemas de salir comunicar algo. Él te obliga a planificar, por eso tenemos un plan hasta finales de 2019, mes a mes. Al principio era difícil, pero a largo plazo nos ordenó mucho y nos facilitó las cosas, en eso Baistrocchi es muy insistente y te controla todo. Si pusimos como objetivo llegar a las 150 capacitaciones, él después te va pidiendo los expedientes de cada uno con la firma de cada capacitado. Pero está muy bien, así debe ser el control y te obligas a cumplir porque sabes que te van a obligar a cumplir", contó Nardi.





Agregó que si en estos 3 años no se hubiera invertido como se hizo, capacitado a la gente, y planificado al detalle los operativos, no se hubieran logrado los resultados exitosos, como se hizo con la búsqueda y rescate de Benjamín, el niño de 5 años perdido en El Salado.





De raíz bloquista

Tenía 17 años cuando su padre, José Nardi, fue nombrado interventor de Pocito en 1982, cuando Leopoldo Bravo era interventor federal. "El Bloquismo en casa era algo muy fuerte", aseguró. Estaba en el Colegio Nacional cuando empezó a militar como delegado y cuando cumplió 18 años, en 1996, se afilió al partido. Desde entonces pasó por todos los cargos dentro del bloquismo: juntas, tribunal de disciplina, convencional por Capital y equipo conducción del comité central.





Fue secretario de Leopoldo Bravo (hijo) cuando era diputado provincial, y cuando asumió Wbaldino Acosta como gobernador (cuando fue destituido Alfredo Avelín), Nardi asumió como director de la Juventud de la provincia. Después, con Enrique Conti en la Capital, fue director del Servicio de Emergencia Municipal y con Marcelo Lima fue concejal.





Nardi es abogado, casado con Soledad Menin con quien tiene dos niños.





