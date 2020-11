El chico contó que el día de la tragedia había ido a entrenar temprano, a las 6:30, ya pasadas las 18 cuando volvía a su casa, por ruta 40, se quedó dormido unos segundo al volante y eso cambió su vida para siempre. El "Wey", como lo llaman todos, perdió el control del auto que quedó de costado, justo del lado del conductor, allí fue donde su brazo sufrió el daño irreversible.

“Quiero agradecer a la primera señora que se acercó, gracias a ella estoy vivo. Ella me hizo un torniquete que me salvó. No he podido saber quién es, pero si alguien la conoce o sabe quién es o me escucha, quiero agradecerle”, manifestó Alberto.

Video: el emotivo mensaje de Wey Zapata tras recibir el alta

Durante la entrevista se lo pudo ver animado, de buen humor, consciente de que pudo perder la vida. Fue un golpe duro verse en el espejo por primera vez sin su brazo izquierdo, pero la fuerza de este corredor lo hizo aceptar este golpe como otro desafío en su vida.

“Me enteré el jueves que ya no tenía mi brazo, pero considero que no es un obstáculo para seguir trabajando día a día. Vamos a seguir en carrera”, contó un animado Alberto Zapata.

La recuperación está prevista que sea de aproximadamente un mes, luego podrá volver a entrenar poco a poco. Según contó, ya habló con los médicos y el equipo de psicólogos deportivos para empezar a diagramar la vuelta a los entrenamientos. Como objetivo esta conseguir una prótesis que lo ayude a continuar su carrera deportiva.

“Hasta que la prótesis se consiga y llegue, voy a empezar a entrenar buscando el balance y el equilibrio, no será fácil pero vamos a trabajar para la adaptación”, indicó Alberto.

El joven que perdió el brazo en un accidente fue campeón

Para finalizar, este joven de 23 años y con un espíritu de competición a la vida misma, no dejó de agradecer la cantidad de mensajes de aliento y a todos aquellos que se acercaron a donar sangre, “Gracias a todos por las oraciones, estoy agradecido de poder estar aquí”, cerró el "Wey".