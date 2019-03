Al grito de "Ni una menos", miles de sanjuaninas marcharon por sus derechos

Las sanjuaninas hicieron escuchar su voz en este Día Internacional de la Mujer, al grito de "Ni una menos", por los derechos femeninos y para darles voces a aquellas que hoy no la tienen por haber sido víctimas de femicidas.

Este es el caso de Paula Morales, la mamá de Leila Rodríguez, la joven que fue asesinada de tres puñaladas en un descampado en Ullum en junio de 2019, siendo su expareja y padre de su hija el único sospechoso que fue procesado. La mujer tiene desgarrada el alma, busca que se haga Justicia por el femicidio de Leila y a su vez se suma a la marcha para pedir que nadie deba vivir la tristeza que ella vive.





"No hay un solo día que no recuerde a mi hija, gracias a un asesino, ella no está conmigo y mi nieta no está con su madre", dijo Paula, con la voz entrecortada. Y destacó que "hoy es una fecha muy importante, debemos acompañar y que se sepa que cada una de nosotras es dueña de su cuerpo y no tenemos que darles explicaciones a nadie. Yo confío en la Justicia y voy a luchar todos los días de mi vida para que no suceda más", declaró.