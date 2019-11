Ailin Ibazeta se consagró Embajadora del Sol de Iglesia

La Fiesta Nacional del Sol 2020 tiene su cuarta representante departamental. Se llama Ailin Ibazeta y será una de las 19 candidatas que competirán por el título de Embajadora Nacional del Sol en febrero próximo.





Con 14 votos, la iglesiana de 26 años fue la más joven de las cinco candidatas que se presentaron anoche en el Polideportivo Municipal de Rodeo, mientras que Carina Maldonado de 46 años obtuvo 6 votos y se quedó con el puesto de Embajadora II de ese departamento.





"Me presenté por la temática que se implementó para esta nueva edición. Me motivó muchísimo porque puedo dar a conocer lo que soy. Me pareció una buena oportunidad para devolverle un poquito de todo lo que me dio mi departamento", comentó la estudiante de Ingeniería Biomédica, quien actualmente realiza la tesis de esa carrera.





En su presentación, Ailín destacó su espíritu de superación y la gran admiración que siente por Iglesia. En medio de su cursado, de alguna manera tuvo la experiencia de ser "embajadora" ya que participó de dos intercambios académicos culturales en Colombia y Ecuador. En ambas ocasiones se encargó de dar a conocer los atractivos de su departamento, además de crear proyectos vinculados a la bioingeniería.





Después de esas vivencias, actualmente es guía de estudiantes de intercambios. También parte de su tiempo lo dedica a jugar al fútbol y a la danza folclórica.





Así como el resto de las postulantes, Ailen propuso un proyecto que sueña con concretar. "Iglesia: Cultura, tradición e historia" apunta a un circuito turístico que apunta a potenciar varias aspectos del lugar que la vio nacer como los artesanos, las riquezas arqueológicas, religiosas y agrícola ganadera.





De esta manera, el lema de la próxima FNS, lo que nos pasó nos hace más fuertes, se mantuvo vigente en cada una de las cinco mujeres que mostraron su esencia, sus valores y sus deseos enfocados en sus vidas personales y en su departamento.





"Me gusta trabajar con los jóvenes, inculcarles el sentido de pertenencia e impulsarlos a a tner alas para autosuperarse", confesó la primera Embajadora Departamental de Iglesia y agregó que "espero representar de la mejor manera a Iglesia, con todas las herramientas que me dio mi formación. Me gustaría aplicar todo lo que sé para este trayecto que recién empieza".

Luis Soto Poblete, la Revelación Música iglesiana

Con 23 años, Luis Soto Poblete llevó su rap/ trap al escenario del polideportivo de Rodeo. Con temas de su autoría, el cantante conquistó al jurado y al público con sus canciones .

Los Ángeles del Folclore quedaron como primeros suplentes mientras que Melodías Andinas fueron los segundos suplentesTanto los artistas como las aspirantes a Embajadora recibieron dinero en efectivo por parte de la Municipalidad de Iglesia.