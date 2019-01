Agua Negra: la odisea que sufrió una familia sanjuanina varada a 4 mil metros de altura

Una pareja sanjuanina sufrió una odisea cuando quedaron varados a 4000 mil metros de altura en el Paso Agua Negra. Según contó la protagonista, una falla mecánica hizo que el auto en el que viajaban quedará muerto.





Todo ocurrió el pasado 10 de enero cuando regresaban de sus vacaciones. Pasaron por la aduana chilena a las 17, junto a otra movilidad. En el auto iban dos personas adultas y dos pequeños, uno de ellos de un año. Al apunarse el vehículo, cerca de las 19, intentaron empujarlo pero no lograron nada. Encima la fuerza realizada a esa altura hizo que los ocupantes se descompusieran.





"Eran cerca de las 23 y seguíamos encerrados en el auto todos con vómito , dolor de cabeza (...) encerrados para no perder el oxígeno que teníamos. Los vidrios empezaron hacerse escarchilla de hielo por el lado de a dentro, se imaginan en frío que hacía ?? Empezamos a tener los primeros síntomas de hipotermia (dicho por los emfermeros) eran las 00 de la noche ya habíamos perdido las esperanzas todo oscuro el viento que golpeaba el auto y el frío que no cesaba , nos estábamos quedando dormidos cuando a la 1:00 am vimos unas luces por el cerro fue un momento único que no se puede explicar la felicidad que teníamos, jamás me sentí tan vulnerable e indefensa de no poder hacer nada por mi hijo. Y AHÍ ESTABAN, ERAN ELLOS LA GENDARMERÍA ARGENTINA BUSCANDONOS DEL LADO CHILENO ( NO LES CORRESPONDÍA) PERO SE CRUZARON DEL LÍMITE PARA BUSCARNOS PORQUE SABÍAN QUE LES FALTABA UN VEHÍCULO QUE NO HABÍA LLEGADO A LA ADUANA ARGENTINA", contó emocionada Cecilia Lahoz en su red social.





En el sistema figuraba que el último vehículo que pasó fue una Toyota Hilux. Pero los gendarmes al preguntarle al conductor este le indicaron que atrás venía otro auto. Al no llegar los efectivos salieron a la búsqueda.





Cuando los encontraron los ocupantes del vehículo estaban expuestos a 6°C bajo cero, con temporal de viento sur y nieve.



"Nos atendieron de diez asistiéndonos en guardia vieja con oxígeno nos esperaba una ambulancia que nos derivó al hospital de iglesias ahí pasamos la noche con oxígeno para retomar viaje al día siguiente. Sólo recordamos el nombre del gendarme Rafael y gendarme Tejada. Hay más integrantes de la Fuerza que estuvieron involucrados y nos asistieron a la perfección con mucha predisposición mil gracias Gendarmería de la aduana argentina Paso de Agua Negra y al hospital de Iglesia. (...). Gracias a los que se preocuparon", escribió Lahoz.