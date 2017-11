Agua Negra acumuló un 36,3% menos de nieve que el año pasado pero demorará su apertura

Los preparativos para despejar el Paso de Agua Negra y que quede listo para inaugurar la temporada veraniega se demoran. El motivo tiene que ver con el traspaso de las responsabilidades entre Vialidad Provincial y Nacional. Si bien, cada año estaba habilitado para los primeros días de diciembre, se cree que esta vez no será así. Las cuestiones administrativas y la logística de las obras no han comenzado a funcionar por el momento. Esto, con regularidad, se iniciaba sobre con dos meses de antelación, es decir que se debió arrancar en octubre pero no ocurrió.





Pero bien, se sabe que este año tiene un punto a favor que podría contribuir para que los trabajos se realicen más rápidamente. Según el dato oficial confirmado en N8 por el director de Vialidad, Juan Manuel Magariños, hubo un 36,3% menos de acumulación de nieve en la alta montaña. Es decir que los 11 metros que se registraron el año pasado se redujeron a 4, en los pitos más altos. Esta situación podría facilitar la realización de las labores, pero no hay una fecha confirmada para la apertura de Agua Negra. Mientras tanto, los interesados en viajar a Chile deberán hacerlo por el Paso Internacional Cristo Redentor.





Vea la nota completa con Juan Manuel Magariños





