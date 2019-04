Advierten que no puede haber diferencia de precios con ningún medio en un sólo pago

Los comercios no pueden cobrar un porcentaje extra para quienes paguen sus productos con plásticos de crédito o débito. Es ilegal que se fijen “precios de lista” y “precios de contado-efectivo”. Esa es la aclaración que realizó Defensa al Consumidor, en el marco de una campaña de información para preservar el bolsillo de los usuarios.













Desde esta área se hicieron una serie de recomendaciones para los compradores y también para los comerciantes y así evitar ser sancionados en caso de incumplimientos a las legislaciones vigentes.











Pese a que se ha vuelto una práctica común, lo cierto es que existe una ley que prohíbe que los comercios pongan dos precios de referencia en un mismo producto, es decir precio de lista o precio contado-efectivo. Los comercios no pueden –está establecido por Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito– cobrar un recargo si el comprador paga el monto total del producto con tarjeta de crédito o débito.











Según lo establece esa legislación en el artículo 37 inciso C, el proveedor está obligado “a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o con tarjeta”. Lo cierto es que en la práctica, no siempre, se hace lo que dice la ley y por esa razón, desde las organizaciones como en las direcciones de Defensa del Consumidor se recomienda que en caso de detectar “diferencias” se haga la denuncia de ese comercio no sólo ante la tarjeta con la que se opera sino también ante el organismo de contralor.