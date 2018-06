Advierten que aumentaron los casos de violencia infantil referidos al descuido de la salud

/// Marcela V. Silva









La violencia en contra de los niños y niñas siempre es un tema que preocupa y en el cual se presta bastante atención y no solo por la física, sino también por aquella que no se observa a simple vista. A nivel nacional se considera que el 70% de los padres ejerce violencia física o psíquica en contra de sus hijos y San Juan lamentablemente no se encuentra exenta a esta dura y triste estadística.





En el último turno la asesora de Menores, Patricia Sirera, advirtió que hay un creciente aumento de casos que tiene que ver con una violencia que no se ve pero que puede costarle la vida a un niño. Y tiene que ver con el descuido de la salud de los pequeños o adolescentes.





La omisión que cometen los padres o las personas que están a cargo pasa en muchas ocasiones por no llevar a los chicos, que tienen una enfermedad compleja y se encuentran postrados en una cama con problemas físicos a los centros de salud. Otra de las situaciones que se ven en los hospitales tiene que ver con las enfermedades que no son detectadas a tiempo o ante algún accidente no se los hace atender.





"Hubo un caso tiempo atrás en donde una niña se lastimó con un alambre y por no hacerla atender la pequeña murió" advirtió Sirera. En este caso puntualmente en donde la negligencia, el descuido o la ignorancia reina se judicializa el caso y es la Justicia la que investiga y toma una decisión respecto a la responsabilidad de los padres.





Otros de los casos que muchas veces los médicos ven y denuncian es cuando un niño que tiene un tratamiento y no se lo lleva a los turnos. "En estos casos cuando es recurrente la falta al tratamiento médico que es vital para la calidad de vida de los chicos y el padre no recurre se habla con ellos. Cuando siguen en esa actitud de abandono lamentablemente se intervine y en algunas ocasiones se lleva a un hogar al niño" explicó Patricia Sirera.





En este sentido dijo que es importante la mirada del médico o de los enfermeros que son quienes atienden a los pequeños y pueden advertir alguna irregularidad. "El sistema de salud está advertido y tiene una mirada especial que en muchos casos se llegó por la denuncia de los profesionales" dijo una de las especialistas en violencia infantil que trabaja desde hace años como asesora de menores.





¿Qué dice el Código Civil de Argentina en cuanto a la violencia contra niños?

E nuevo Código prohíbe expresamente no solo el castigo corporal hacia los chicos sino también el psicológico. En su artículo 647 lo expresa con claridad: "Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado".





¿Cuál es el tipo de violencia más común?

Según el nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) "Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes", gritos, bofetadas, insultos, azotes y sacudidas forman parte de los métodos de disciplina aplicados por los padres a sus hijos en siete de cada diez familias argentinas.

Los primeros cuatro años de vida son críticos. Es la edad en que los niños son más indefensos, pero también cuando más violencia reciben. El 54,4% de los niños de entre dos y cuatro años de la Argentina sufren castigos físicos, el 45,2% de los que tienen entre cinco y 11 años, el 32% de los comprendidos entre 12 y 14 años y el 26,4% de los adolescentes entre 15 y 17. Las agresiones verbales, en cambio, se mantienen alrededor del 60% en todas las edades, según el estudio que fue realizado a partir de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados.

En el mundo, 6 de cada 10 niños menores de entre 12 y 23 meses están sometidos a algún tipo de disciplina violenta. Casi la mitad son víctimas de castigos físicos y una proporción similar están expuestos al abuso verbal, según el mismo informe.