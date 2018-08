Advierten "oportunismo" del rector de la UNSJ, en medio del reclamo salarial docente

En medio del escándalo por el aumento del sueldo del rector de la Universidad Nacional de San Juan, los docentes culminaron su segundo día de paro en reclamo de incremento salarial. En este contexto, la máxima autoridad de la casa de altos estudios, Oscar Nasisi, de manera insólita, convocó a una medida de fuerza para este jueves. La misma fue calificada como "oportunista" por parte del docente de la FACSO, José Mini, actual vocal de ADICUS.









El profesor de la carrera de Sociología de la UNSJ, ex candidato a decano de la FACSO y a rector, aseguró a N8 que "el 54% de los docentes –exclusivo, semiexclusivos y simples- cobran un salario por debajo de la línea de pobreza y que sólo percibieron un 5% de aumento en lo que va del año".





En este sentido, el profesional expresó que "la autoridad universitaria no debería percibir un salario mayor que un docente exclusivo con máxima antigüedad, que cobra 69 mil pesos en bruto". Como adelantó este medio y luego confirmó Mini, Nasisi cobra 200 mil pesos; la vicerrectora 187 mil pesos y los ocho secretarios del rectorado 152 mil pesos, muy por encima de los 11 mil pesos que están percibiendo algunos profesores.





"Es inoportuno que el rector haya acordado su salario cuando los docentes aún no cierran la paritaria, es de una falta de tacto muy grande y generó una situación de desacuerdo y violencia", destacó el profesor.





En conferencia de prensa, Nasisi anunció que desde el Rectorado se sumarán este jueves a la marcha "en defensa de la Educación Pública y Gratuita". Sobre esta determinación, Mini dijo que confunde los roles y que curiosamente no denunció en su discurso la política de ajuste del Gobierno Nacional. "Si no dice con claridad a qué se debe la crisis de la UNSJ y que el FMI está exigiendo lo que se tiene que ahorrar para pagar los intereses de la deuda externa, nos dejan en una situación gris. Si no denunciamos las políticas, esto tiene un rasgo de oportunismo y de reacomodamiento político más que de una defensa a la universidad pública, gratuita y laica".





