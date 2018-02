Advierten sobre estafas telefónicas en las que los delincuentes involucran a ANSES

// Gabriela Varas

Una señora de 84 años recibió el llamado de una mujer que se hacía pasar por su hija. Durante la conversación le dijo que desde ANSES estaban comunicando que los billetes de 100 pesos se iban a desvalorizar al 50% y le preguntaba cuánta plata tenía en la casa. A la víctima esto le llamó la atención y cortó. Desde Defraudación y Estafas afirmaron que han recibido varias denuncias sobre este tipo de modalidad delictiva y pidieron exponer estos casos en el área policial.

Adriana, hija de la mujer que recibió el llamado, contó a sanjuan8.com que a su madre le pareció raro porque le decían "mamá". Este fue el primer alerta que tuvo, ya que nadie en su familia le dice así. Tras una serie de preguntas dudosa colgó.

"Lo primero que hizo fue llamarme a mí y preguntarme si le había hablado. Como le dije que no, me contó lo que había pasado. La calmé y le pedí que no haga caso a lo que le decían. Al rato se volvió a comunicar y me dijo que nuevamente la habían llamado", relató Adriana.

Afortunadamente la mujer se pudo dar cuenta de lo que estaba pasando y realizó el paso fundamental que recomiendan en la Policía y es llamar al familiar por el que se están haciendo pasar y de esta manera no cayó en la trampa de los delincuentes.

Generalmente usan palabras generales, como mamá o papá, además en caso de que detecten algo raro lo primero que hay que hacer es comunicarse con la persona por la que se hacen pasar. Luego de corroborar que están a salvo. Si el llamado es una trampa deben comunicarse con Defraudación y Estafas para hacer la denuncia, indicaron desde la dependencia.