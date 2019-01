Adiós al sacerdote de misas alegres y descontracturadas

La Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús lo recuerda como el hombre incansable que ayudó a levantar el templo, los fieles que participamos de sus misas como el cura amigo, el que llamaba a los jóvenes y cantaba canciones de moda. Nunca se privó de contar la historia de cómo recibió el llamado de Dios, y lo hacía para dejar en claro que Jesús llama a servir a los hombres comunes. "A mí no me gustaba ir a misa. Un domingo estaba lavando el auto y mis amigos pasaron a invitarme a la parroquia. Les dije que sí y ni bien entré supe que tenía que ordenarme sacerdote. El llamado de Dios me atravesó", confesaba.





Recorrió muchos lugares al servicio de la Iglesia, siempre destacándose por su dedicación, empeño y cercanía hacia la comunidad. Hoy falleció con 56 años. El Padre Roberto ya disfruta del Reino de los Cielos y se fue con las manos llenas del amor de quienes tuvieron el placer de conocerlo.