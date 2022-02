Abuso de una menor: fundamentos de la condena a Cassab, Galván y la tía

En este juicio, la novedad es que por primera vez se consideró al cliente de la prostitución como autor de un delito.

Entre los fundamentos del presidente, fueron clave las entrevistas videograbadas de las víctimas, marcaron el sometimiento de prostitución por parte de su tía y la relación que ésta tenía con Cassab. En el testimonio de una de las nenas “precisó con lujo de detalles las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los encuentros perversos se produjeron, con Cassab sino con Galván en cuatro oportunidades. No existen razones para dudar de los relatos claros, creíbles y por momentos sensibles”, expresó el escrito del Tribunal.

En tanto que citó el testimonio de la psicóloga de la menor, que dijo que “presentaba ataques de pánico y autoagresiones, sobre todo refirió al valorar el testimonio, dio cuenta de esta cargas emocionales a la que se encontraba sometida la menor. En particular el suceso del día 06 de Noviembre cuando vio a Cassab en su camioneta. Siempre sostuvo, que no sabía cómo decir que no, a su tía. Y que sentía invariablemente, asco, por lo sucedido.”

Por otro lado, corroboraron los chats y llamadas entre los acusados y la víctima. Encontraron en la casa de Cassab un consolador que fue referenciado por la víctima.

En tanto que todas las testimoniales, no hubo ninguna que haya puesto o haya resaltado contradicción alguna en el relato de las víctimas.

Todas las testimoniales culminan por confirmar los siguientes patrones;

a) González Alcayaga aprovechaba el contacto con las menores para convencerlas y manipularlas, orientándolas hacia la prostitución para su beneficio propio y ajeno, ostentando poder económico y relaciones sociales con el poder y la política que le generaba impunidad al decir de las testigos

b) Luego la misma pactaba los encuentros a veces sin avisarles encontrándose las víctimas con la cita pactada sin posibilidad de negarse a la misma.

c) Los promotores Galván y Cassab, conocían las circunstancias de la menor coadyuvando en el ingreso de la menor en las practicas prostitutivas advirtiendo la vulnerabilidad de la misma dada su escasa madurez que le impedía prestar el consentimiento necesario.

d) Dichas prácticas se produjeron en varias oportunidades .

e) Siempre existía un interés económico en los encuentros perversos, solo existiendo la explotación parte de González Alcayaga quien obtenía un beneficio para sí.

Luego del juicio, a una semana de ser condenado, falleció Cassab, quien se encontraba internado en una clínica privada tras haberse sometido a una operación producto de un cáncer de colon.