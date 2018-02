Abril Oyola: "Hay un estigma contra Chimbas y la gente sigue con la mente cerrada"

//Gabriela Varas





El 24 de febrero de 2017, en el autódromo Eduardo Copello los locutores oficiales de la Fiesta Nacional del Sol anunciaban que la nueva reina del Sol era Abril Oyola, la representante de Chimbas, la joven que revolucionó con su tatuaje y su simpatía.

Desde aquel entonces ya pasó casi un año y la joven, que cautivó a los sanjuaninos por su carisma y su belleza, termina su reinado. En una charla con sanjuan8.com contó la experiencia de ser reina y representar a la provincia en el país.

- Llegaste con muchos objetivos a tu reinado. ¿Cumpliste todas tus expectativas?

-Cumplí muchos objetivos y tuve la oportunidad de conocer otras culturas y poder ver lo importante de nuestra fiesta y la magnitud que tiene. Me llevo muy buenos recuerdos.

- ¿Cómo ves a nuestra fiesta con respecto a otras?

-Está muy bien posicionada. Si uno tiene la oportunidad de hablar con otras reinas admiran nuestra celebración. Cada una tiene su sello, pero no he visto una que tenga cuatro días de espectáculos, predio ferial y el cierre en el autódromo, que la verdad, es maravilloso.

- Cuando ya estuviste dentro de este ambiente de reinado ¿qué sentiste?

-Es algo totalmente nuevo, yo sabía que entraba a un mundo desconocido. Esto de enfrentar a la crítica de la sociedad o la opinión del sanjuanino. Además, verme posicionada frente a esa situación, a cómo yo iba a actuar..., uno a veces tiene que aprender a callar, agachar la cabeza y dejar que las cosas pasen.

- En este rol te expones mucho a las críticas...

-Sí, pero el tema es saber cómo afrontarlas. Estás totalmente expuesta, un ejemplo es que vas a comprar pan y vas de ojotas y short y la gente te va a criticar o buscar algo para criticarte. Yo me produzco quizás para las presentaciones, pero sigo mi vida normal. La gente que va a mi consultorio me ve en el día a día. No dejé de ser yo.

- ¿Tenés miedo al escrache en las redes sociales?

-No estoy muy pendiente de las redes sociales. Soy de publicar muy pocas cosas y de mi vida personal tampoco publico mucho. Sí estoy al tanto de algunos comentarios y leo, pero siempre agradezco y trato de evitar el problema porque creo que sólo hay que darle la importancia que se merece. Hubo muchos comentarios desde el tatuaje, hasta de mi familia, atacando a mi trabajo. Entonces en esas situaciones prefiero quedarme callada.

- Tu elección causó mucho revuelo en la sociedad, sobre todo por el departamento del que sos oriunda ¿sigue el prejuicio contra Chimbas?

-Creo que ser reina es algo que tuvo a favor. Pero más allá de eso, creo que el departamento tiene ganas de seguir creciendo y lo va demostrando. Si se sintió durante este año que muchas de las miradas estaban puestas en Chimbas. Me preguntabas si la gente era de mente abierta y para mí va progresando, pero todavía está el estigma del departamento y la gente sigue con la mente cerrada. Pero muchos están contentos con la representación. Recibí muchos comentarios buenos que le ha permitido a la comuna seguir creciendo.

- ¿Cómo pensás que te va a recordar la gente?

-Muchos me dicen que soy la reina del tatuaje y la reina de la solidaridad. Pero dependerá de cada uno.





- Muchas de las exreinas terminaron su reinado y desparecieron, otras siguen vinculadas ¿A vos que te gustaría hacer?

-No estoy cerrada a nuevas propuestas más allá que yo tengo mi carrera, mi vida. Todavía no tengo ninguna propuesta pero me gustaría seguir relacionada al turismo.

- ¿Cómo te llevas con la virreina Carolina Oro?

-Es una relación buena, no diría de amistad. No llegué a generar ese vínculo, pero sí el de compañerismo. Compartimos las actividades y nos ayudamos mucho. Es fundamental tener una buena relación con la gente que te rodea de otra forma no la vas a pasar bien. Son cambios bruscos que uno tiene que ir aprendiendo paulatinamente.





- Hay un revolución en los concursos de bellezas, ¿estás de acuerdo con los cambios?

-Creo que los cambios de los requisitos en la edad y el de poder ser madre está muy bien. Creo que cuando ingresas hay que ser consciente que vas a tener vidas paralelas. Hay que saber llevar los cambios. Ya no vas a continuar tu vida normal, tenés que estar al 100% con esto. Y también considero que no estamos en un concurso de belleza, porque estamos delante de una cámara y hay que saber de tu provincia porque la tenés que representar.





-¿Qué le recomendas a la próxima reina?

-Aconsejar que los disfruten que sean compañeras con su virreina. Que acepten opiniones y que no den tanta respuesta al tema de la crítica. Que disfruten para que cuando se cumplan los 365 días del reinado no se arrepientan de algo. Y sobre todo que tengan ganas de crecer y de representar a San Juan.