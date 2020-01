A un mes de la asunción del Presidente, ¿qué dice la gente en la calle?

Este viernes se cumplen 30 días desde que Alberto Fernández se hizo cargo del país como Presidente. A un mes los sanjuaninos tienen opiniones variadas sobre su gestión.









"Empezó bien, esperemos que continúe igual"; "Yo soy jubilado, pero no noto cambios. Estuvo Macri y ahora Fernández e igual todo sigue subiendo, siento que esto no lo puede controlar nadie."; "Hasta aquí no veo ningún cambio, uno tiene la fe que con el tiempo esto pueda cambiar. Pero ahora todo aumenta, impuestos caros."; "No hay que ponerle palos en la rueda, recién son 30 días. Está ayudando a la clase más sufrida, y a quienes están un poco molesto hay que darle tiempo", fueron algunas de las opiniones de los sanjuaninos.

