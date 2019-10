A sus 100 años, Elba cumplió su sueño de conocer San Juan: "La gente es muy amable"

Hace 2 semanas estuvo en el programa de Santiago del Moro y se coronó como la participante más longeva de la historia de este enlatado a nivel mundial. Allí manifestó que en el caso de ganar el premio, quería destinarlo para conocer San Juan, la provincia que no había conocido hasta el momento. Finalmente, cumplió su palabra y con la jovialidad que la caracteriza, hoy está en la provincia, conociendo cada uno de sus rincones y probando sus delicias.





"Veo gente tan buena, amable, cariñosa y tantos homenajes que me han hecho, que me emociona", dijo Elba con una enorme sonrisa en su rostro. "Nunca soñé con esto. Siempre dije que a San Juan no había llegado a conocerlo, quise venir y mire con lo que me encontré, hace días que estoy festejando, no tengo más que agradecimiento", expresó.





Entre los recorridos que tiene programados, Elba ya visitó la Casa de Domingo F. Sarmiento y hasta se sacó las ganas de tomarse una foto con el "Maestro de América". Una parada obligada será visitar el gran Teatro del Bicentenario, para conocer sus instalaciones y disfrutar de una función en sus salas.