A pesar de las intensas lluvias no aumentó la venta de membranas

Años anteriores las intensas lluvias de verano generaban que la gente se agolpara en las casas de ventas de materiales de construcción a comprar membrana, para evitar la filtración de agua en los techos. Este año fue la diferencia y se notó en los comercios del rubro.





Ni las lluvias hicieron que se venda el aislante. Según un relevamiento que realizó sanjuan8.com por tres reconocidos locales, la venta cayó con respecto a años anteriores. La explicación que encontraron los comerciantes es la inflación que se registró en los últimos meses que impactó directo en el aumento del material.





Otra de los factores que influyeron, según los comerciantes, es que la lluvia, al no haber sido persistente, no se llegó a acumular agua en los techos y por lo tanto no generó filtración alguna. Y como siempre ocurre, todos esperan a último momento, tratando de evitar el gasto.

A continuación, los precios:

-Membranas de aluminio $575 el rollo de 10 metros

-Membranas atérmicas-repelen el calor- $693 el rollo de 10 metros

-Membrana común $400, estas son muy finas y generalmente se colocan en las tejas.