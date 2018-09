A los docentes que adhieran al paro desde las 12 se les descontará el día

Felipe de los Ríos, ministro de Educación, señaló que los directivos deberán asistir a los establecimientos, independientemente de si adhieran al paro o no. "Ellos pueden sumarse a la medida de fuerza y no firmar las planillas, pero deben estar en las escuelas y serán el nexo con los supervisores para que nos llegue la información del nivel de adhesión al paro. Asimismo serán quienes deban abrir los edificios educativos e informarles a los papás cuáles son los docentes que estén trabajando normalmente y cuáles no", especificó.





Desde la Provincia se hará una evaluación particular respecto de los docentes que no trabajen mañana y el descuento del día no trabajado, porque el paro de colectivos, sin duda complica el traslado hasta los establecimientos educativos. Vale recordar que en el último paro de la CGT que también afectó el transporte público de pasajeros no se les descontó el día no trabajado.

Tanto desde el Ministerio de Hacienda, como desde Educación informaron que a los docentes que adhieran a la medida de fuerza desde las 12 y hasta las 00 de hoy se les descontará el día. Esta decisión es en consonancia con lo que se viene realizando en la provincia durante todo el 2018, debido a que los docentes sanjuaninos ya cerraron paritarias y están cobrando los aumentos que se activaron con la cláusula gatillo.