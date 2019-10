/// Por María Eugenia Vega





El reclamo que encararon 15 provincias, incluido San Juan, por la rebaja en los niveles coparticipables, producto de las medidas que implementó Mauricio Macri, en agosto, al reducir el IVA en 10 productos de la Canasta Básica, sigue dando tela para cortar. Si bien, desde la administración de Sergio Uñac aseguran que el Gobierno Nacional está desembolsando dinero (ya recibieron una parte) y esperan un nuevo giro por estos días, no está cumpliendo con la totalidad de lo que corresponde.

























Por esta razón, en las últimas horas, la secretaria de Hacienda, Marisa López, viajó a Buenos Aires (en representación de la cartera) para reunirse con los ministros financieros de los distritos que reclaman, y diseñar el planteo que presentarán para insistir en el monto total que no está siendo comprendido por Nación.

























Los datos finos sobre la compensación del IVA no está especificado con exactitud, pero la Comisión Federal de Impuestos (CFI) ha determinado desvíos, lo que quiere decir que el cálculo que hizo la administración de Macri, que serían algo más de 173 millones de pesos, no es exacto. "Es una estimación de recaudación a futuro por lo que no puede ser exacta, pero hay que ver qué base tomaron para calcular el retroactivo. Son trabajos complejos que llevan tiempo de análisis", explicó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, a sanjuan8.com.

























A las arcas provinciales, han llegado 44 millones de pesos y, por estos días desembarcarán casi dos millones más. Esto quiere decir que la Nación está cumpliendo con su palabra de pago, pero hay que afinar el lápiz para determinar fehacientemente qué porcentaje corresponde a dicha compensación, teniendo en cuenta que la proyección que realizó el gobierno no cumplió con las expectativas de consumo.

























La compensación de Ganancias es otro de los temas que deben analizar las provincias. "Ellos dicen que no corresponde, pero estamos en desacuerdo", remarcó Gattoni. Lo que sucede es que la administración de Macri cree que esto corresponde a un pago a cuenta y que no corresponde devolución. Según San Juan, la Nación debería desembolsar mil millones, en un estimado.

























Estos dos planteos se producen en medio de una puja que comenzó cuando Mauricio Macri aplicó un Decreto de Necesidad y Urgencia, tras la PASO, para estimular el consumo en el marco de un despegue brusco del dólar. Como quitó el IVA de algunos productos de la canasta básica, afectó la porción coparticipable que le corresponde por ley a las provincias. Esta medida ofuscó a 15 distritos del país que se unieron para reclamarle a la Corte Suprema de Justicia la devolución del dinero. La Justicia les dio la razón, pero ahora se disputan números finos.