A Gioja no lo dejaban pasar al Congreso, se enojó y fue noticia nacional

El estricto control en el ingreso al Congreso generó malhumor en el sanjuanino José Luis Gioja. Es que la Policía no lo reconoció y le negaba la entrada.

A las 10, en el retén de Sarandí y Rivadavia se generó un momento de tensión."No puedo caminar, no puedo caminar, yo me caí de un helicóptero", explicaba el sanjuanino que cuando fue gobernador sobrevivió a un trágico accidente y necesitaba acceder con tiempo y sin dar un gran rodeo al Parlamento. Y agregó: "No quiero privilegios, quiero que respeten mi libertad" mientras insistía en que es vicepresidente de la Cámara baja y con domicilio cerca del vallado.

Un oficial de más edad lo reconoció y finalmente le abrieron el paso al sanjuanino.