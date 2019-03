A días de las PASO, Gattoni apuntó a la política macrista que "esconde" Orrego

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias que se celebrarán en San Juan este domingo, el precandidato a vicegobernador, que acompaña a Sergio Uñac por el Frente Todos, Roberto Gattoni le tiró munición pesada a Marcelo Orrego. Es que, en el marco de un análisis sobre la actual situación que atraviesa el país, expresó que el precandidato opositor, que intentó despegarse de Mauricio Macri, no lo logró y sigue manteniendo esa línea de gobierno.













"Yo no conozco la propuesta concreta que tiene Orrego, no sé ustedes, pero yo no se la he escuchado. Quizás se la estará guardando para las elecciones generales, no sé", ironizó en los estudios del programa De Sobremesa. Asimismo, le adjudicó todos los puntos negativos que viene acarreando Macri por las promesas incumplidas, a su rival Orrego, por seguir bajo el ala de este líder político nacional. Por como ejemplo, la importación de vinos que perjudicó a los productores sanjuaninos. "En este conflicto, Orrego no dijo nada. No se quiso meter y lo mejor hubiera sido que pechara para nuestro mismo lado, no lo hizo porque siguió respondiendo al macrismo", lanzó.









"La gente está cansada de las propuestas que no se cumplen. Con ver cómo toman con ligereza los problemas de nuestro país, porque decir que la inflación es una cuestión de asumir y cambiar, y después ver la hiperinflación, se nota la desazón de la población en general", remarcó.









Asimismo, aseguró que es el descrédito, la falta de credibilidad a los gobernantes lo que generan inestabilidad en el dólar y las corridas cambiarias, "que lo único que hacen es empeorar la situación económica". En este sentido, aclaró que no sucede lo mismo con Sergio Uñac, porque es un hombre que está sobrellevando de manera diferente a la provincia. "A Sergio, en el país, lo quieren más de lo que él se ofrece, por los resultados que tiene su gestión", aseguró.