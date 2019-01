La trágica tarde del miércoles fue fatal para un sanjuanino que salvó a su hijo que se estaba ahogando mientras se bañaba en la costa chilena. Mario Ariel Petta vio que su hijo no podía salir del mar y no dudó en ir a rescatarlo sin imaginar que su vida se complicaría al salir del agua.

"Vidaaaa!!!!!! Tenía que ser diferente, teníamos que volver a casa bien después de haber descansado un poco. Me va a faltar vida para agradecerte que diste tu vida por nuestro hijo (el cucucu del medio) como le decías, cómo hago ahora para no sentirte nunca más siento que me muero, pero tengo q ser digna del regalo de vida de nuestro hijo. Te juro por nuestro amor de toda la vida que vas a estar orgulloso de tus tres hijos y voy a seguir alimentando lo que tanto deseabas q tus tres cucucus sigan unidos. Estas junto a tu querida madre que tanto sentías su ausencia. Mil gracias Amor y esperarme para estar juntos cuando Dios lo disponga. Te voy AMAR para siempre❤❤".