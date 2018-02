A 48 horas del cierre de la convocatoria para ser miembro de la Corte, no hay ningún inscripto

/// Por María Eugenia Vega

Si bien, el reemplazante del excortista Juan Carlos Caballero Vidal será designado en abril por la Cámara de Diputados, la convocatoria arrancó este lunes con fecha de cierre para el viernes a las 13. En este marco y a dos días de que eso ocurra, desde el Consejo de la Magistratura manifestaron que no hubo inscriptos (por el momento) para ocupar el cargo vacante. "Es normal que en los concursos se presenten a último momento. A veces no lo hacen porque se demoran con algunos papeles y antecedentes que necesitan. Además, no se presentan muchos. Quizás a partir de hoy comiencen a aparecer", reveló el secretario del Consejo, Pablo Yacante, a sanjuan8.com.

Este organismo será el encargado de tener en cuenta la documentación de los interesados para su posterior elección. Desde la Corte de Justicia coincidieron en que la afluencia se dará el último día.





Si bien hay varios nombres de profesionales que se barajan como posibles candidatos a buscar a ese cargo, no hay registro oficial de ello. El año pasado fueron 40 los postulantes para ser cortista por la vacante que dejó Juan Carlos Balaguer y que, finalmente, ocupó Guillermo De Sanctis.

De esa lista resaltan nombres como Adriana Tetamanti, Gladys Rubia, Patricia Sirera, Marianela López y Daniel Olivares Yapur, quienes podrían buscar la revancha.





Por otra parte, se ha convocado a los profesionales que quieran hacerse cargo de una vacante en la Cámara de Apelaciones, en lo Civil, Comercial y Minería. Hasta hoy hubo sólo un inscripto.





Cuando Caballero Vidal dejó su sillón

El excortista se vio envuelto en una polémica luego de haber sido señalado como presunto autor de hechos ilícitos cometidos en tiempos de dictadura militar. Por esta razón debió presentar la renuncia para evitar que se inicie un proceso por pedido de juicio político para destituirlo y desaforarlo. "Me pongo a disposición de la Justicia", aseguró el exmagistrado ante las cámaras de Canal 8, luego de conocer el pedido de imputación que solicitó el Fiscal Federal Francisco Maldonado.





Un mes más tarde (días antes de terminar 2017) y ya sin fueros, Caballero Vidal se presentó ante el juez Rago Gallo quien lo imputó varios delitos de Lesa Humanidad. El primer episodio fue denunciado por el abogado Héctor Cevinelli quien manifestó que el exjuez (en su época como titular de un juzgado de instrucción) sacó una pistola y la colocó sobre el escritorio pidiéndole al defendido de tal letrado que se olvide de la denuncia que intentaba realizar, por amenazas y torturas.





Otro, tiene que ver con la muerte de Ángel Carvajal que fue anunciada como "suicidio" por los militares. Caballero Vidal no inició la investigación correspondiente.