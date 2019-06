///Marcela V. Silva

Yamila Pérez, Leila Rodríguez y Nelly Elizondo fueron las tres mujeres que durante el 2018 murieron en manos de hombres con los que habían mantenido una relación y los casos se triplicaron respecto del 2017. Los tres homicidios se tipificaron en la justicia sanjuanina como Femicidio, pero hasta el momento no hay novedades de cuando comiencen los juicios.

marcha ni una menos.jpg

Evaristo Molina, Wilo Pacheco e Hipólito Orellano se encuentran detenidos en el Penal de Chimbas esperando ser sentados en el banquillo de la Justicia para escuchar una condena que puede llevarlos a prisión perpetua.





El primer caso fue el de Yamila, una joven madre que hacía un mes había dado a luz un pequeño y el 18 de junio fue encontrada asesinada en un descampado en la localidad del Mogote, Chimbas. Este femicidio fue quizás uno de los más aterradores de la historia criminal de la provincia por la forma en la que encontraron a la víctima.

yamila pérez.jpg





El cuerpo fue identificado luego de varios días por la madre adoptiva de la joven. Yamila Pérez, era trabajadora sexual y fue asesinada por Evaristo Molina, un hombre de unos 70 años. Que según declaró ante el juez, la mató porque la joven lo había amenazado con contarle la verdad a su esposa. Una de las pruebas que llevaron a los pesquisas a dar con este hombre fue una receta oftalmológica que encontraron en la zona donde este femicida arrojó el cuerpo. Luego una serie de cuchillos y su propio testimonio lo complicaron.

evaristo molina crimen de yamila.jpg





Casi 10 después de este caso una persona que pasaba por un descampado en Ullum encontró el cuerpo de Leila Rodríguez, una joven madre de 23 años. En este caso las pruebas rápidamente apuntaron contra el padre de la hija de la víctima, Esteban alias Wilo Pacheco. El acusado tenía rasguños y en su casa encontraron manchas de sangre. Leila estaba separada del hombre y la única discusión que según la familia había tenido con él, era porque se negaba a pasarle la cuota alimentaria. La familia de Leila nunca imaginó que el hombre era el asesino de la chica. Según las pericias, la mató de tres puñaladas en la zona de la espalda.

leila rodriguez.jpg





Otro caso que se tipificó como femicidio fue el de Nelly Elizondo. Una mujer que vivía en una casa en la Villa Hipódromo y fue encontrada muerta por uno de sus hijos. El albañil de confianza de la familia tenía una relación con la mujer y la mató porque ella se negó a prestarle dinero. Luego de golpearla le robó $28 mil. Ocurrió en noviembre del 2018.





Casos del 2019





El 9 de enero y luego de más de 40 días de internación en grave estado, y con el 40% de su cuerpo quemado, falleció la mujer que estaba internada en el hospital Marcial Quiroga. Liliana Loyola se desempeñó como empleada en el Poder Judicial, y en noviembre protagonizó una pelea con su hijo adoptivo. Según manifestaron fuentes allegadas a la víctima, ella se habría negado a darle dinero a Juan Eduardo Echegaray, y en el medio de un ataque violento la roció con alcohol y luego la prendió fuego.





El viernes 15 de febrero un padre que llegaba de trabajar encontró a su hija degollada en la casa en una casa en Médano de Oro. En un principio, creyeron que se trataba de un robo, debido a que no estaba la moto de la víctima, pero pronto la causa dio un giro inesperado y la hipótesis principal fue femicidio. Un ex de Miriam Orellano fue el principal sospechoso y luego de semanas de búsqueda lo encontraron escondido en la casa de un familiar. La mujer no quería regresar con el y eso generó que la fuera a buscar y la atacara.

femicidio medano de oro.jpg





Luego el 19 de febrero, Victoria Manrique, recibió un disparo por parte del padre de sus hijas. El gendarme luego de herirla se quitó la vida en el techo de la casa de la mujer. Ella fue trasladada a Urgencias y luego de pelear por su vida pudo recuperarse y recibir el alta.

victoria manrique estado de salud.jpg

Para este 3 de junio se espera que desde el colectivo Ni Una Menos, el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas y de la Asociación de Amas de Casa se congreguen en la Plaza 25 de Mayo para exigir por la reglamentación de la ley 26485 con presupuesto y confirmación del Consejo.





Si sos víctima de violencia de género podes pedir ayuda a la Comisaría de la Mujer 4-280378.