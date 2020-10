Unos 30 laboratorios ya realizan análisis de Covid y crece la demanda por testeos pagos

Porque no confían en el sector público, porque necesitan los resultados urgente, porque prefieren no exponerse en las largas filas para hisopados que realiza Salud Pública, porque tienen la posibilidad de hacerlo; son múltiples las razones por la que los sanjuaninos busca los laboratorios que ya realizan estudios de Covid y pagan por los resultados en pocos minutos.

Luego de una larga espera, unos 30 laboratorios sanjuaninos ya están autorizados para realizar estudio de antígenos y anticuerpos para detectar el virus SarsCov2 en el organismo, a través de un test rápido de antígeno o anticuerpos. En el caso del estudio de diagnóstico PCR, sólo se está analizando en el Laboratorio Central del Hospital Rawson. No obstante, se están solicitando los antígenos rápidos (diagnósticos) y los testeos rápidos de anticuerpos, porque los sanjuaninos buscan saber si transitan la enfermedad o si la tuvieron en algún momento.

Como las obras sociales aún no se hacen cargo de esta prestación, y no está en los planes a corto plazo cubrir estos análisis, la realización de los mismos se practica de manera particular. Su valor es de $9.000 para los PCR (pero sólo se analiza en el Hospital Rawson y ahora, gratis para los sintomáticos), $4.000 para los antígenos rápidos (resultados en 15 minutos, con diagnóstico como la PCR) y $2.500 para los test IGG, IGM rápidos, de sangre (resultados en 10 minutos).

Al respecto de este tema, el presidente del Colegio de Bioquímicos, Javier Baabdaty, reconoció a sanjuan8.com que, si bien hay muchos laboratorios autorizados para la realización de estos estudios, "no todos quieren hacerlo".

"No todos los laboratorios pueden realizar estos estudios y me parece una medida responsable. Sólo quienes haya presentado los protocolos correspondientes. Tenemos laboratorios que no quieren realizar este tipo de estudios porque no quieren mezclar pacientes de rutina con estudios de Covid. Hay otros que tienen la infraestructura suficiente como para poder separarlos", explicó Baabdaty.

La gente está preocupada, está ansiosa, entonces necesita saber si lo tiene o si lo ha tenido, porque cree haber tenido una sintomatología. Javier Baabdaty, presidente de Bioquímicos

Independientemente a este tipo de estudios, los laboratorios no están autorizados para la realización de los análisis rutinarios que realizan los hospitales que reciben pacientes de Covid. Esto quiere decir que los pacientes no pueden realizarse estudios fuera del hospital, lo que implica un superior abarrotamiento de trabajo para los internados.

"Todo se debe hacer dentro del mismo hospital. Lo mismo pasa con la parte privada", remarcó, y sumó a la teoría de que el laboratorio está colapsado con tantas demandas.

Cuando comenzó por la pandemia, se pidió la incorporación de las nomenclaturas, en el NBU (Nomenclador Bioquímico Único), para que sean facturados en las obras sociales.

"En mayo teníamos los códigos y se los hemos informado a las obras sociales, pero los han rechazado. Ahora están averiguando qué posibilidades hay de contratar. Nosotros respondemos, mientras, en función del costo de los reactivos", explicó.

Los costos están sujetos al dólar y muchas veces a la suerte, ya que los test rápidos de anticuerpos, no son muy sensibles ni muy específicos, por eso se dan falsos negativos y falsos positivos.

Sin embargo, desde el sector aseguran que, tras conocida la noticia de la circulación viral en San Juan, cada vez más gente quiere conocer su situación.