Hace 28 años es remisero y durante la pandemia traslada a enfermeras y policías de manera gratuita

“Este año está perdido, pero es un tiempo de enseñanzas y de dejar de lado el egoísmo”, expresó Javier Gómez, alias el Cuicho a sanjuan8.com. Este hombre hace 28 años es remisero y desde hace unas semanas a la actualidad le dedica un par de horas al traslado de personal de salud y efectivos policiales sin costo alguno.

Javier junto a la emprendedora con la que realiza delivery.

Es su trabajo y a pesar de que tuvo prohibido circular durante la primera etapa de la cuarentena social, preventiva y obligatoria y tuvo pérdidas económicas significativas, decidió ser parte de un cambio. Es que Javier a pesar de que es papá y mantiene económicamente a su familia le dedica una hora o dos por días al traslado de enfermeras y agentes.

“Un día lleve a un agente hasta la Central de Policía y no le cobre el pasaje porque conozco el esfuerzo y tiempo que le dedican a su labor. Mi hijo mayor es policía y solo ve a mi nieto dormido y esa fue mi manera de colaborar”, comenzó explicando sobe una iniciativa que llamó la atención de muchos.

El “Cuicho” como sus amigos lo conocen le contó sobre esta idea a sus hijas y fueron ellas las que lo ayudaron a realizar un cartel para informar que trasladaba de manera gratuita a los trabajadores. Josefina (10) y Priscila (17) se convirtieron también en las cómplices de un gesto que colabora en un momento en donde es inevitable no mirar al otro y ponerse por unos momentos en los pies de quienes trabajan a diario para cuidar nuestra salud o nuestra seguridad.

La metodología de trabajo consiste en salir un poco más temprano de lo habitual o llegar un poco más tarde a su casa y así ofrece llevar a las enfermeras y los policías que esperan algún colectivo que los traslade hasta su trabajo. “Las veo vestidas de enfermera o policía y los traslado. No me cuesta nada y no significa un gran gasto”, aclaró en una entrevista telefónica.

Javier estuvo parado durante muchas semanas y agradece que en la actualidad se encuentre realizando el delivery de un emprendimiento que realiza desayunos. “Ahora estoy con esto que me ha salvado”, agregó respecto a su nueva manera de trabajar.

“El trabajo venía medio flojo y esto empeoró todo. Uno hace lo que puede y espero que podamos salir de esta crisis”, enfatiza mientras se anima a soñar y recalca que espera poder ser dueño de su propia licencia ya que por el momento se encuentra alquilando una.