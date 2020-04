Unos 20 sanjuaninos varados en España piden ser repatriados

Se encuentran junto a unos 600 argentinos que, por el cierre de las fronteras, no pueden regresar al país. Enviaron una carta abierta a todos los organismos Defensores de los Derechos Humanos.

El 12 de marzo Argentina decidió cerrar sus fronteras ante el avance de la pandemia COVID-19.Desde entonces varias personas quedaron varadas en algún lugar del mundo, entre ellos unos 20 sanjuaninos que junto a otros 600 argentinos se encuentran en Madrid, sin poder regresar a la Argentina.

El dinero se acaba, las condiciones de vida no son las mejores, hay gente que es grupo de riesgo y otros ya no tienen para comprar medicamentos. Según detallan en una carta abierta dirigida a los organismos de Defensores de los Derechos Humanos, se ha solicitado asistencia al Estado mediante la embajada y las autoridades consulares, pero no han recibido respuestas.

“Entendemos que esta emergencia sanitaria es una situación sin precedentes y por eso apoyamos las medidas que el Estado argentino ha dispuesto dentro del territorio nacional para cuidar y proteger la salud de todos sus integrantes. Sin embargo, algunos ciudadanos hemos sido excluidos de ese cuidado y protección. Y, por el contrario, nos han dejado a nuestra suerte en un país donde la pandemia está descontrolada. Cada día que permanecemos aquí es un día más que nuestra integridad física, mental y emocional corre peligro. En caso de ver perjudicada nuestra integridad, el Estado argentino fue, es y será responsable de aquél daño”, redactan en el escrito.

Además acompañaron el mensaje con un video en donde piden ayuda de manera rápida ante la tremenda situación sanitaria que afecta a España y toda Europa.

https://www.instagram.com/tv/B-vG2pkJF42/?igshid=1j5jafay27xib