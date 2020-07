Uno de cada 20 recién nacidos tiene displasia de cadera: causa y síntomas

La displasia de cadera es el término médico para describir la inestabilidad o laxitud de la articulación de la cadera, la cual afecta a miles de niños cada año. La inestabilidad persistente de la cadera puede cursar desapercibida durante la niñez y ser causa de discapacidad artrosis (desgaste) de la articulación en la vida adulta.

En los últimos dos años se han realizado 30 intervenciones quirúrgicas a niños en el Hospital Rawson, tratamiento que se podría haber evitado totalmente con una buena prevención y detección de la patología.

Sobre displasia de cadera infantil, se consultó a Gustavo Herrera, jefe del Sector de Ortopedia y Traumatología Infantil del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Rawson, quién explicó sobre sus causas y tratamientos.

¿Qué causa la displasia de cadera infantil?

Hay varias razones por los cuales los niños son propensos a desarrollar displasia de cadera.

Esta identidad nosológica tiene como rasgo ser una enfermedad del desarrollo, donde su característica depende de la posición del bebé en el vientre materno, que puede mecánicamente alterar crecimiento sobre la articulación de la cadera, condiciendo esto con su aparición como enfermedad.

A partir de las 12 semanas del embarazo la articulación de la cadera se encuentra totalmente diferenciada, por lo cual es importante observar la evolución del útero hasta el nacimiento.

El desarrollo intrauterino es la principal causa de displasia, en general las niñas tienen de 3-1 veces a ser más propensas a la displasia de cadera que el sexo masculino, generalmente la izquierda con alta incidencia, pero es muy común la bilateral.

También hay tipos de enfermedades congénitas que producen trastornos en el desarrollo de la cadera.

¿Cuáles son las señales y síntomas?

Uno de los datos importantes de la displasia de cadera infantil es que es una enfermedad que no tiene síntomas ni signos, el niño no tiene dolor ni inflamación. Es decir, si no se la busca a través de los controles desde el nacimiento no puede detectarse después.

Los signos físicos que pueden ser detectados por los padres son: diferencia de longitud de las extremidades inferiores o una renguera exagerada e indolora, signos que ya son tardíos.

¿Cómo se diagnostica la displasia de cadera?

El diagnóstico se realiza a través del examen físico neonatal y luego en el control de “niño sano” hasta la edad en la que el bebé comienza a caminar. El control está acompañado de exámenes complementarios para confirmar o descartar el diagnóstico: Ecografía hasta los 3 – 6 meses y posteriormente a través de Radiografías de ambas caderas, frente con rótulas al cenit.

¿Qué tipos de tratamiento se realizan en el Hospital Rawson?

Es importante resaltar que la displasia de cadera debe ser detectada precozmente, así el niño, inmediatamente al nacimiento, recibe el tratamiento correspondiente, evitando que en tiempo posterior el paciente deba ser intervenido quirúrgicamente.

En nuestro Hospital tratamos al paciente en todo su aspecto, desde el diagnóstico precoz con Ortesis y/o férulas, tratamiento ortopédico de prevención de la evolución en su defecto, según el caso, también tratamiento quirúrgico, que está supeditado a la edad del diagnóstico.

¿Qué sucede si no se recibe tratamiento para la displasia de cadera?

Si el paciente no recibe tratamiento adecuado a tiempo sufrirá una gran secuela de marcha con incapacidad severa de su desarrollo infanto juvenil en todo su aspecto, más allá de la salud, también producirá incapacidad social.

¿Qué recomendación les indicaría a los Padres?

Las embarazadas deben realizarse controles prenatales con diagnóstico ecográfico, donde se evalúa la posición intrauterina podálica del bebé, causa preponderante en el desarrollo de esta patología en la cadera.

Lo más importante que recomendaría a los padres es realizar la consulta periódica de control de niño sano con su pediatra de cabecera. A partir de ahí le será indicado si es necesaria la derivación al especialista en ortopedia y traumatología infantil.

Sector de Ortopedia y Traumatología Infantil

El equipo que conforma Ortopedia y Traumatología Infantil del Hospital Rawson está integrado por 5 médicos y enfermería pediátrica, también cuenta en su plantel con un pediatra especialista en columna para patologías como Escoliosis.

Atención de Consultorios Externos Traumatológicos:

Días y horarios: lunes a jueves de 7 a 12. Martes y Jueves de 12a 16.

Lugar: Edificio Calle General Paz. Planta Baja, Ala Este.

Turnos programados a través de:

Sistema PROTUR en el Centro de Salud más cercano a su Domicilio

Ventanilla de Admisión de Consultorios Externos Traumatológicos.

Requisitos para solicitar un turno programado:

Derivación al Especialista realizada por otro Médico

DNI

Si tiene Obra Social presentar Carnet de Afiliación y último recibo de sueldo

El turno lo puede solicitar el paciente o cualquier persona con sus datos (Derivación y DNI del Paciente).