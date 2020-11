“Si el 2% de los sanjuaninos donara sangre una vez al año, no sería un elemento escaso”

Este 9 de noviembre se conmemora en el país, el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre” y se recuerda que esta conducta altruista, solidaria y comprometida con el semejante, salva vidas. Que es uno de los mayores actos de amor que conozca la medicina por la incidencia directa que tiene sobre la salud del semejante.

Ahora, en estos tiempos de COVID-19, donde es un elemente escaso, porque los posibles donantes no llegan hasta los centros de donación.

El doctor Alfredo Laplagne, coordinador del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), explicó que “en la provincia se necesita diariamente unas 250 donaciones de sangre, y hoy, solo algunos días se obtienen unas 150. Hay jornadas donde este número escasamente llegan a las 40 o 50 donaciones”.

“Necesitamos apelar a la solidaridad de la gente y que entiendan que nos sigue faltando sangre”, sentenció el profesional. La cantidad que se necesita por día no ha aumentado a causa del coronavirus, se ha mantenido y por momentos ha bajado un poco porque en cuarentena los hospitales solo atendieron urgencias. Sin embargo, Laplagne recordó que “en estos momentos los nosocomios están trabajando al 100% para cualquier persona que necesite”, dijo.

Los motivos por el cual los sanjuaninos no se acercan a donar suelen ser variados. El “Yo no necesito ni me va a tocar” es un clásico que suelen expresar muchos en el momento que se le solicita una ayuda.

El coordinador contó que “si el 2% de la población de San Juan (17.000 personas) donara una vez al año, no haría falta sangre en la provincia ni resultaría un elemento escaso”.

Donación de Plasma

Por otra parte, el IPHEM es el único centro autorizado en la provincia para abastecer plasma de pacientes convalecientes a la parte privada y pública. Sobre el tema, Alfredo Laplagne sostuvo que “de todos los pacientes recuperados de Covid-19, solo el 20% tiene anticuerpos suficientes para poder donar. Se los convoca, se les hace un dosaje de anticuerpos y, los que estén en condiciones de hacerlo, los invitamos a donar” dijo.

“Necesitamos que se acerquen, en las zonas sanitarias se los convoca personalmente. Que entiendan que esto es necesario porque en total, la cantidad de donantes de plasma en San Juan no llegan a 50”, expreso Laplagne.

Las donaciones se pueden hacer de 8 a 20.

Comunicarse con el 4223571 o Whatsapp al 2644170406 para reservar turno. Presentar DNI y estar en ayunas al momento de la extracción.