San Juan sumó un Centro de Atención y Acompañamiento de Consumos Problemáticos

Para ello se planificó estratégicamente la creación de centros de atención y acompañamiento con modalidad de centro de día (de 8 a 15hs) y servicio ambulatorio (de 15 a 20hs) para aquellas personas que se encuentren atravesando una situación de consumo problemático.

Esta iniciativa comenzó a concretarse en 2021 con la apertura del Centro de Atención y Acompañamiento en el departamento Rivadavia y se prevé culminar durante el transcurso del presente año la creación estos espacios en los departamentos de Pocito y Caucete.

Tras el corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria, se firmó el convenio entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que aportará la contratación de 12 profesionales para la apertura de estos nuevos centros de día.

Uñac señaló en el inicio de su discurso que la problemática de las adicciones debe ser abordada por el gobierno y estacó el esfuerzo conjunto entre Nación, Provincia y y municipios abordar el consumo problemático de sustancias.

“Estamos poniendo el foco donde debemos ponerlo, porque estos problemas casi sin verlos van avanzando, se naturalizan y el Estado tiene que reconocerlo y darle la solución, que es lo que todos estamos haciendo acá", cerró Uñac.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay, agradeció la predisposición de la Unión Vecinal Chimbas Norte, donde funciona el centro, y puso de relieve la articulación constante que la Provincia desarrolla con la Sedronar y los municipios: "Tenemos en cada uno de los 19 departamentos en funcionamiento los distintos dispositivos que atienden esta temática”.

El titular de la cartera social seguidamente dio a conocer que próximamente se inaugurarán nuevas sedes, tanto en Pocito como en Caucete, donde se están acondicionando sendos inmuebles para recibir a todas aquellas personas que tienen este tipo de problemáticas.

A su turno, la titular de Sedronar, Gabriela Torres, indicó que el abuso de sustancias no es solamente un problema que afecta a los jóvenes o una clase social en particular: "Tiene que ver con la historia de vida de alguien, con la trayectoria, con la época, con el contexto social; entonces es muy importante no discriminar a quien consume, hay que acompañar, que nadie sienta vergüenza de venir".

La funcionaria acotó que que el Gobierno nacional constantemente suma recursos y herramientas para paliar esta problemática y aseveró que el espacio inaugurado en Chimbas "va a tener almuerzo, talleres, centros de día, y estarán abiertos hasta tarde para que quien trabaja también pueda venir, se está pensando en todos.

El intendente Fabián Gramajo a su vez valoró que el centro inaugurado “tiene que ver con el tratamiento y el cuidado de aquellas personas que tienen algún problema con las sustancias, con las drogas. Esto demuestra también que más allá de poder trabajar en la obra pública, también tenemos que trabajar en lo que es la reconstrucción del tejido social”.

Acompañaron al gobernador en el acto, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay; la titular de Sedronar, Gabriela Torres; el subsecretario de Promoción, Prevención y Desarrollo Social, Marcos Andino; el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; la secretaria social de Chimbas, Mónica Ramos; el comisario Jorge González, de la Comisaría 17º, la jueza de Paz Eve Catani de Bazán; los jueces penales Jorge Toro y Julia Camus, el presidente de Unión Vecinal Chimbas Norte, Jesús Zavala, equipos técnicos, referentes comunitarios, familiares y asistidos.

De acuerdo al relevamiento estadístico realizado por el ministerio de Desarrollo Humano se detectó que los departamentos más afectados por el consumo problemático de sustancias son Chimbas, Rivadavia, Capital, Rawson, Pocito y Caucete, acumulando, en el año 2021, casi el 64% de las demandas de toda la provincia.

En el año 2021, hubo un incremento del 20% en la demanda de atención de casos en la provincia de San Juan producto de la pandemia.