Sabrina Rojas y el Tucu López, otra vez separados

En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz no dudó en revelar que no están juntos con el locutor actualmente: "Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo, nunca nada es definitivo, ojalá que no, pero por lo pronto hoy estamos así, separados".

Sin embargo, Rojas se mostró esperanzada con la idea de que puedan retomar la relación: "Ojalá algún día la vida nos reencuentre porque es un amor muy lindo, es un amor muy lindo, pero la vida a veces se nos complica, la cotidianeidad nos separa. El verano también nos separa porque él tiene sus proyectos y sus cosas por las que no va a poder ir a Carlos Paz, ni yo donde él está. Veremos si la vida nos reencuentra".