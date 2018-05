Video: lanzaron "Live It Up", la canción oficial del Mundial de Rusia 2018

La Fifa oficializó hoy "Live it up", el tema del Mundial de Rusia que será escuchado en la ceremonia ceremonia inaugural del próximo 14 de junio.

El cantante de reggaetón Nicky Jam, el actor norteamericano Will Smith y la artista albana Era Istrefi compusieron la canción que ya suena en todo el mundo y que hoy presentó Fifa en su página oficial.

La expectativa está puesta ahora en la aparición del video oficial, que será dado a conocer exactamente una semana antes del arranque de la cita mundialista entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudita.

En la ceremonia previa a la final del Mundial, el 15 de julio, el tema será interpretado en vivo ante 80 mil aficionados en el estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú.





La canción sigue los pasos de "We Are One (Ole Ola)", de Pitbull, característica en Brasil 2014, y del "Waka Waka (This Time for Africa)", de Shakira, que sonó en Sudáfrica 2010.