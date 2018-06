Un Messia auténtico: el capitán argentino se animó al ping pong de la FIFA

Lionel Messi respondió un ping pong de preguntas y respuestas que luego publicó el canal oficial de la FIFA en Youtube, con el nombre "The Best of Lionel Messi". Mirá lo que dijo:





¿Cuál fue la mejor decisión de tu vida?

- Haberme quedado en el Barcelona cuando era realmente complicado por todo lo que estaba viviendo de la lejanía.

¿El mejor estadio?

- Camp Nou.

¿Mejor comida argentina?

- El asado.

¿Mejor arquero que enfrentaste?

- Jugué con muchos, pero Buffon, Neuer, seguro me olvido de muchos pero ellos dos son de los mejores, también Casillas.

¿La mejor banda?

- Me gusta mucho Los Cafres, Gondwana.

¿El mejor gol que anotaste?

- El de la final de Champions al Manchester, de cabeza.

¿El mejor destino de vacaciones?

- Una isla que esté tranquilo, que no haya nadie, que pueda disfrutar de mi familia y de mi tranquilidad.

¿Lo mejor de ser futbolista?

- Poder disfrutar de la profesión, que me gustas desde chico y poder hacerlo donde te mira mucha gente.