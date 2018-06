Los dirigentes de la AFA no consiguieron un amistoso de importancia para reemplazar al cancelado ante Israel. Las opciones conseguidas no fueron vistas con buenos ojos y se decidió que no haya más partidos hasta el Mundial.

Jugar ante los seleccionados de Malta y San Marino aparecían como las opciones más claras para la Albiceleste. Ambos seleccionados están en un nivel que sería inferior al visto por Haití en La Bombonera.

Finalmente Argentina llegará a su estreno mundialista sin más amistosos por jugar. La Albiceleste sólo se medirá ante los sparrings para ultimar detalles con vistas al estreno ante Islandia. El mismo será el 16 desde junio, desde las 10, en Moscú.