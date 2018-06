Se veía venir: el técnico Croacia dio la noticia que nadie quería escuchar

Croacia lidera la llave con seis puntos y su próximo objetivo es acabar la llave liderando, para tener un rival más accesible en octavos. Si termina primero por ahora chocaría con Dinamarca, pero si acaba segundo el rival sería Francia, si se toma en cuenta la tabla de posiciones de la llave C, desde la que sale el cruce en la segunda ronda.





"Me gustaría que seamos los primeros en el grupo, ese es mi deseo, y con suerte lo lograremos", apuntó Zlatko Dalic de 51 años.

Sin embargo, anunció cambios en su once ideal, dado que tiene jugadores que arrastran amonestaciones y no quiere correr riesgos de perderlos para octavos.





"En cualquier caso contra Islandia, tenemos que preocuparnos por los octavos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos cuatro o cinco jugadores con tarjeta amarilla, así que habrá cambios en el equipo (usualmente titular)", explicó el entrenador que utiliza un estilo de vestimenta muy italiano a la hora de salir al campo de juego.

"Vamos a pensar en nosotros mismos, en lo que sea lo mejor para nosotros. No vamos a hacer cálculos, eso usualmente es contraproducente. No puedo, pero no voy a usar a los jugadores que recibieron amarilla, es muy peligroso. Tenemos 22 jugadores que están listos, por lo que no hay problema", apuntó el seleccionador de la Cuadriculada.

Tras la victoria de Nigeria por 2-0 ante Islandia este viernes, Croacia tiene prácticamente asegurado el primer puesto. Solo una victoria abultada de los africanos contra Argentina y una dura caída de la Cuadriculada frente a Islandia los dejaría sin el primer puesto, que le quitarían las Superáguilas.