No define: Sampaoli probó a Meza y Pérez en la última práctica de la Selección

La Selección Argentina de fútbol realizó este miércoles su última práctica previa al duelo del jueves ante Croacia. La Albiceleste practicó en Bronnitsy y Sampaoli mantuvo una duda en el mediocampo.

Maximiliano Meza y Enzo Pérez pelean mano a mano por un lugar entre los once titulares y los dos futbolistas jugaron un ratito este viernes. El DT no definió a los once y la incertidumbre se revelaría horas antes del partido.

Sampaoli optaría por un 3-4-3 con Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Meza o Pérez, Marcos Acuña; Cristian Pavón, Sergio Agüero y Lionel Messi.

El entrenador podrá mantener la incógnita hasta 90' antes del inicio del partido. Ese es el tiempo límite que otorga la FIFA para que los técnicos den a conocer sus alineaciones titulares.