Niño mimado: ¿Qué le dijo Simeone a Griezmann por el pase a la final?

Luego de alcanzar la final del Mundial de Rusia 2018, el delantero francés Antoine Griezmann confesó que recibió ciento de mensajes de apoyo y uno de ellos fue de su entrenador en Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone.

"Me dijo que debía saborear lo logrado, pero que en seguida había que concentrarse en la final. Me ha dicho que no piense que está todo hecho, porque es una oportunidad única, que descanse y que comience a pensar ya en la final", contó Griezmann en RMX.

El jugador rojiblanco participó en cinco de los diez goles que Francia convirtió en lo que va del Mundial de Rusia 2018. Dos de ellos, los dos últimos, determinantes.

Dos acciones de pelota parada. Una falta, culminada por Raphael Varane contra Uruguay, y un saque de esquina, aprovechado por Samuel Umtiti ayer ante Bélgica, que le dio el pase a la final de la cita mundialista.





Fuente: nexogol,com