Mirá las 10 curiosidades de la final del Mundial de Rusia

El Francia-Croacia echará el cierre a la vigésima primera edición de la Copa del Mundo y, sin embargo, será la vigésima final. ¿Cómo es posible?La respuesta está en el que es, probablemente, el partido más famoso de la historia de los Mundiales; el Maracanazo.Todo parte de 1947, cuando el comité organizador brasileño convenció a la FIFA para que no hubiese final, sino una liguilla entre los cuatro campeones de grupo, para "aumentar la emoción y la recaudación".Por eso, el triunfo de Uruguay sobre Brasil por 2-1, en Maracaná el 16 de julio de 1950 no fue una final, sino el partido de la tercera jornada de la fase final que disputaron Brasil, Uruguay, España y Suecia.De hecho, a la misma hora en la que Maracaná se quedaba en silencio por el gol de Alcides Ghiggia, España y Suecia jugaban su encuentro en el estadio Pacaembú de Sao Paulo. A Brasil le hubiese bastado el empate para alzarse con el trofeo.Francia, que fue protagonista del primer partido de un Mundial, jugará también el partido 900.La selección francesa abrió la Copa del Mundo de Uruguay, con una victoria por 4-1 sobre México en el estadio Pocitos de Montevideo, ante 4.000 espectadores. No fue el único partido de esa jornada, puesto que a la misma hora jugaron Estados Unidos y Bélgica (3-0).Fue un francés Lucien Laurent, el que marcó el primer gol en un Mundial, el 13 de julio de 1930, a los 19 minutos de partido.De acuerdo al reglamento de la competición, Francia y Croacia tendrán que estar en el estadio Luhzniki no más allá de las 10.30 hora argentina y tendrán que facilitar las alineaciones no más tarde de las 10.35.Según el protocolo de la FIFA, los himnos no pueden sobrepasar el minuto y medio. Son las propias federaciones las que deben entregar el CD con el himno a la organización antes del comienzo de la competición.Francia y Croacia tendrán que tener en su equipación dos camisetas de arquero sin nombre ni número. ¿Cuál es el motivo?La FIFA prevé que un guardameta pueda ser expulsado cuando ya se han hecho las tres sustituciones -cuatro en el caso de que haya prórroga- y para diferenciarlo, el jugador de campo que se ponga de arquero debe lucir esa camiseta anónima.Alemania, campeona en 2014, no podrá utilizar el escudo que le identifica como campeón del mundo desde el momento en el que concluye la final. El escudo pertenece, a todos los efectos, a la FIFA y el ganador lo podrá lucir en todos los partidos oficiales hasta el 18 de diciembre de 2022, cuando concluye el Mundial de Catar.El trofeo que se entrega al campeón no se lo queda el ganador. El auténtico trofeo de 36,8 cm de altura, hecho con 3 kg de oro sólido de 18 quilates, sólo lo tienen los campeones durante la ceremonia de premiación. Una vez que entran al vestuario, se lo tienen que entregar a la FIFA, que da a la Federación correspondiente una réplica (bañada en oro) que recibe el nombre de "Trofeo de los Campeones". Esta réplica, en cualquier caso, sigue siendo propiedad de la FIFA.La FIFA, que para Rusia 2018 aumentó un 12 por ciento los premios respecto a Brasil 2014, entregará un cheque con 38 millones de dólares al campeón de la final. Diez millones menos se llevará el subcampeónEn el caso de que sea Francia la campeona, los jugadores negociaron que obtendrían el 30 por ciento de ese premio. Mbappé ya ha anunciado que lo donará a una ONG.Nikola Kalinic fue expulsado de la concentración croata por negarse a entrar en el campo en el minuto 86 del partido que disputaron los Vatreni contra Nigeria, el pasado 16 de junio. No ha disputado un minuto de la competición, pero si su selección gana será campeón del mundo por estar inscrito como parte de los 23 jugadores que acudieron a Rusia 2018.Sin ser por motivos disciplinarios, Franco Baresi, Daniel Passarella o Ronaldo Nazario, entre otros, también fueron campeones del mundo sin haber jugado minuto alguno en 1982, 1986 y 1994, respectivamente.El gran finalista mañana no es el equipo francés o el croata, sino el estadio Luzhniki, que completará el círculo perfecto con el desenlace de la Copa del Mundo.Este domingo el recinto moscovita habrá albergado una final olímpica (Moscú 1980), una final del mundial (Rusia 2018), una final de la Liga de Campeones (2008) y una final de la Copa de la UEFA (1999).