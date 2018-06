Messi solidario: le alegró el Mundial a un hincha argentino

La de Gabriel Díaz Cutraro es una de las historias más emotivas en lo que va del Mundial. Después de pasarla muy mal, el argentino recibió lo que la mayoría de los hinchas quieren: una camiseta firmada por Leo Messi





"Mi historia fue pesada y brava. Vengo desde Bruselas, soy de San Antonio de Padua, Buenos Aires, y me vine para Rusia con el sueño de ver a Messi. La cuestión es que, en Minsk, en Bielorrusia y también en Ucrania, en Kiev, me detuvieron y casi me deportan. Estuve como una hora encerrado en una pieza. No me dejaban pasar porque no tenía el fan ID. Lo tengo en el teléfono, pero no me hacían caso. Tuve miedo, la verdad", relató en una entrevista con el periodista Federico Jelic, para La Nueva Mañana de Córdoba.





El sueño de Gabriel, Messi le regalo su remera autografiada al enterarse que estuvo detenido en Minsk y Kiev — Federico Jelic (@fedejelic) 16 de junio de 2018





La historia llegó a oídos del rosarino, que no dudó en regalarle una casaca con la leyenda: "Para Gabi, con cariño, Lionel Messi".





"Me la trajo Tocalli. Cuando me la entregan solo me nació arrodillarme y llorar. Fue extraño, fue raro y maravilloso a la vez, no lo puedo creer. Es el día más feliz de mi vida. Esto paga todo el viaje, todo valió la pena" remató.