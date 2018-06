Maradona le dio duro a...

Diego Maradona criticó al entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli , luego del debut del equipo en el Mundial de Rusia y alertó que "jugando así" el casildense no debería "volver" a nuestro país.

"Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90 tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta", apuntó Maradona durante el programa "De la Mano del Diez" que emite TeleSur.

A pesar de la dura crítica, el capitán del equipo campeón del Mundo en 1986 rescató a los jugadores e insistió en la falta de "trabajo" del cuerpo técnico.

"No le echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Podés traer 25 entrenadores con vos, pero trabajá porque vimos que Islandia tenía más trabajo que la Argentina y eso me da mucha pena", disparó el "10" que estuvo en el estadio durante el debut de la "albiceleste" en el grupo D.

Durante otro tramo, Maradona alentó a Lionel Messi, quien falló el penal que pudo significar el triunfo argentino.

"Yo erré cinco penales seguidos y seguí siendo Diego Armando Maradona. El juego y los dos puntos que perdió el equipo no pasan por el penal de él", afirmó Maradona, quien dirigido al seleccionado en el Mundial Sudáfrica 2010.