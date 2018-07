Maradona: "Argentina sin Messi es un equipito más"

La leyenda argentina Diego Maradona se mostró decepcionado con la eliminación de su selección en octavos del Mundial ante Francia (3-4) y aseguró que la Albiceleste, sin Lionel Messi "es un equipito más".

"Lo vi muy solo a Lío, muy lejos del arco. Si lo pusieron de 9 y tiene que armar el juego y también definir él, estamos hablando más de Patoruzú (el personaje de historietas más conocido de Argentina) que de Lío Messi. Sin Messi, somos un equipito más", señaló Maradona en "De la mano del Diez", su programa junto a Víctor Hugo Morales para la cadena venezolana Telesur.





"No hay nada para rescatar. Otra Copa del Mundo que se va. La vemos pasar. Y no nos deja nada", apuntó.





Maradona, que ha acompañado al equipo desde las gradas durante todo el torneo, siempre ha sido crítico con el juego de la Albiceleste y con su director técnico, Jorge Sampaoli.





"Veníamos al cine más que a la cancha. Porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad", explicó.





"Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses, todo lo contrario: tienen salida de contragolpe, variantes, entrada por derecha y por izquierda", agregó.





Maradona destacó la actuación de Kylian Mbappé, bigoleador el sábado, al que comparó con Claudio Caniggia.





"Sin quererlo, Argentina salió a atacar a Francia. Y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé, que es como Caniggia en sus primeros tiempos".





Tras el partido, Javier Mascherano y Lucas Biglia anunciaron su retirada de la selección y, de cara a la Copa América de Brasil-2019, la Albiceleste podría vivir una profunda renovación.





"El presidente de la AFA tiene que tomar soluciones que les hagan bien a los chicos que están apuntando a la selección. A estos muchachos no les podemos pedir más de lo que hicieron. Dejaron todo. Tal vez nos equivocamos los que pasamos por el banco de la selección", sentenció.