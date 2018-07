La tiró afuera: "Prefiero no hablar de eso y que se arreglen entre ellos"

El delantero Cristian Pavón vinculó a la "mala suerte" la actuación de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde fue uno de los principales cambios ofensivos, y ratificó que se quedará en Boca para jugar "la Copa Libertadores".

"Dejamos todo en cada partido, si bien no se llegó donde esperábamos con los jugadores que teníamos, que son los mejores del mundo, como Leo. Si no se llegó fue porque por ahí intentábamos, buscando siempre, pero tuvimos mala suerte", afirmó Pavón, antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos, donde se sumará a la pretemporada con el "Xeneize".

Además, el cordobés evitó referirse a la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador y afirmó: "No estoy al tanto, no soy nadie para decir lo que va a pasar, prefiero no hablar de eso y que se arreglen entre ellos".