La emotiva historia del nene que entrará con los jugadores al primer partido de Argentina

"Mentiría si no contara que al principio me puse muy mal, fue un cimbronazo para todos. Pero después me di cuenta que había dos caminos: quedarme llorando o seguir dándole herramientas para que pudiera desarrollar todo su potencial. Decidimos dejar de mirar un síndrome y empezar a ver a nuestro hijo", cuenta.





Los pronósticos no se cumplieron: Tomás no caminó a los 3 años sino al año y medio. No dejó los pañales a los 5 años sino a los 2 años y medio. "Fuimos poniéndonos objetivos chiquitos. Tomi estaba siempre tan contento que iba mostrándonos que las cosas eran más simples, que podía hacer de todo pero a su tiempo, con paciencia. Y yo fui dándome cuenta que era una mamá más fuerte de lo que creía".



No fue un milagro. Tomás, que tiene 6 años, se levanta todos los días a las 7 de la mañana, va a una escuela especial en la que recibe apoyo escolar y cada día de la semana tiene una actividad distinta: psicología, musicoterapia, fonoaudiología, psicomotricidad y psicopedagogía. Después va a la escuela: este año empezó primer grado en una escuela común.