Fiesta en casa: Rusia goleó a Arabia Saudita en la apertura del Mundial

Rusia consiguió cortar con esa racha adversa que arrastraba y ganó el partido inaugural de su Mundial. Los locales superaron 5 a 0 a Arabia Saudita y dieron el primer paso para luchar por un lugar en la segunda fase del certamen. Gazinsky y Cheryshev convirtieron los goles del triunfo del seleccionado ruso.

Los locales fueron más prácticos y directos desde el inicio del partido. La rápida apertura del marcador hizo que los nervios no le jugaran en contra en el estreno. Rusia buscó salir rápido cada vez que recuperaba la pelota y el desorden defensivo de los árabes ayudó para que puedan lograr su objetivo.

Gazinsky apareció sólo por el segundo palo para anotar, de cabeza, el primer gol de partido a los 12'. El 1 a 0 a su favor le permitió jugar con mayor tranquilidad y crear jugadas como para estirar el marcador.

El primer tiempo se moría y Rusia consiguió dar el golpe de nocaut. Cheryshev resolvió de gran manera una contra para poner el 2 a 0 a los 42'. El zurdo la pinchó para que el defensor pase de largo y fusilar al arquero de los de Pizzi.

En el complemento el panorama no cambió demasiado. Los locales se replegaron y le cedieron la pelota a Arabia. Los asiáticos no tenían muchas ideas para quebrar a los rusos y casi no consiguieron llegar sobre el arco de Akinfeev.

Los locales estuvieron más cerca de estirar el resultado y lo consiguieron a 15' del final. Otro centro que cayó al área y fue el ingresado Dzyuba quién puso el 3 a 0 de cabeza.

El cansancio y las falencias defensivas invitaron al conjunto local a atacar y distribuir el balón a lo largo del campo, hasta que a los 71 minutos Aleksandr Golovin volvió a asistir a un compañero para que defina de cabeza. Artem Dzyuba sentenció el encuentro a falta de 20 minutos para el cierre.

A un minuto del final, Denis Cheryshev y Aleksandr Golovin cerraron la goleada con dos tantos espectaculares. Mientras que el del jugador del Villareal convirtió con la cara externa del pie, después de ingresar al área por el sector izquierdo, el hombre del CSKA Moscú fue protagonista de un exquisito tiro libre.

Rusia fue más y mejor que Arabia y no dejó dudas en el estreno. Su próximo partido será ante Egipto en el que parece como clave para la clasificación. Los de Pizzi la tendrán más difícil aún ante Uruguay.

