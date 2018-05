Estos son los que se quedaron afuera de la Copa del Mundo

Matías Kranevitter: uno de los más aclamados por el público. Fue titular en la victoria ante Rusia en noviembre del año pasado pero después no volvió a ser parte del equipo. Ante la lesión de Lucas Biglia, todo indicaba que el ex River sería tenido en cuenta pero no terminó integrando ni la lista de 35. Por delante de él quedó Guido Pizarro, que irá a Rusia.