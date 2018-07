El "nuevo Messi" fue convocado por Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino anunció la convocatoria de jugadores Sub 15 y Sub 17 para trabajar la semana que viene. Pero toda la atención se la llevó la citación del único futbolista que no juega en la Argentina: Luka Romero.

El joven de 14 años milita en las inferiores del Mallorca y pese haber nacido en México es uno de los citados de la Sub 17, según publica el club rojinegro, a que su padre es argentino tiene triple nacionalidad (mexicana, argentina y española).

Embed Nuestro jugador, Luka Romero, convocado con la Sub17 de Argentina!

⚽️ La semana que viene participará en los entrenamientos de la @afa.#SomFutur ⚫️ pic.twitter.com/8Ysq571WFn — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) 6 de julio de 2018

Su padre Diego Romero fue jugador de Alacranes de Durango, sitio en donde nació Luka en 2004. El chico es apodado el "muevo Messi" y prácticamente ha pasado toda su vida fuera de México.

El juvenil hoy forma parte del Mallorca, sin embargo, en su momento tocó las puertas del Barcelona, pero no pudo quedarse porque aún era muy chico.

A pesar de esta convocatoria a Argentina, México aún tendría posibilidades de tener al jugador, pues podría solicitar el cambio de selección antes de los 20 años.

Así juega Luka:

Embed